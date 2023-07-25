Liseye silahlı saldırı düzenleyen gence 12 yıl hapis

ABD’nin Texas eyaletindeki bir lisede 2021 yılında silahla ateş açarak 2 öğrenci ve bir öğretmeni yaralayan Timothy Simpkins (19), mahkeme tarafından 12 yıl hapse mahkum edildi.

Simpkins, cinayete teşebbüs suçundan yargılandığı davada, kendini korumak için silah kullandığını iddia etti. Simpkins, sınıfta kendisine saldıran Zaccheaus Selby’ye (15) ateş ettiğini, pişman olduğunu ve ikinci bir şans istediğini söyledi.

Simpkins’in avukatı ise müvekkilinin okulda zorbalığa maruz kaldığını ve travma yaşadığını savundu.

Simpkins, 6 Ekim 2021’de Timberview Lisesinde Selby ile tartışmış ve silahını çıkartarak ateş etmişti. Olayda Selby’nin yanı sıra bir başka öğrenci ve bir öğretmen de yaralanmıştı.