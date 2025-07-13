Liseye veda gecesi kâbusa döndü

Hamburg’un Bramfeld semtinde bir Shisha bar önünde çıkan silahlı kavga, lise mezuniyet partisini kâbusa çevirdi. Gece 01.00 sıralarında yaşanan olayda, birkaç kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların konuştuğu bir çatışmaya dönüştü.

O sırada Bundeswehr Hastanesi’nden dönen itfaiye ekipleri olayın tanığı oldu. Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki bir genç yaralandı. Kanlar içinde kaçan genç, yakındaki bir etkinlik salonunda düzenlenen lise mezuniyet kutlamasına sığındı. Partideki davetliler durumu hemen acil servise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan gencin ifadesi alınmak üzere polis gözetiminde tutulduğu öğrenildi. Hamburg Emniyeti, olay sonrası çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Şehir polisinin yanı sıra özel harekât timleri de bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Kutlama ise güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Olayla bağlantılı şüpheliler henüz tespit edilemedi.