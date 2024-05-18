Liste fiyatından 590 bin lira ucuza satıyorlar! Bu markaya büyük indirim geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Liste fiyatından 590 bin lira ucuza satıyorlar! Bu markaya büyük indirim geldi
Otomotiv dünyasının ünlü ismi Emre Özpeynirci liste fiyatından 590 bin lira ucuza satan markayı açıkladı.

Emre Özpeynirci Yeni nesil MINI Countryman’ın Türkiye’de satışa çıktığını duyurdu.

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Özpeynirci, elektrikli aracın liste fiyatının 2 milyon 490 bin lira, bayi fiyatının ise 1 milyon 900 bin lira olduğunu açıkladı.

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İşte Özpeynirci’nin açıklaması:

“Liste fiyatından 590 bin TL ucuza satıyorlar

Bu elektrikli aracın; Liste fiyatı: 2.490.538 TL

Bayi fiyatı: 1.900.000 TL

Yeni nesil MINI Countryman Türkiye'de satışa sunuldu.

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Yeni modelin içten yanmalı versiyonları 2.658.984 TL'den başlayan fiyatlara sahip.

Borusan Otomotiv, 462 km menzile sahip tamamen elektrikli yeni Countryman E'nin liste fiyatını ise %40'lı ÖTV dilimine girdiği için 2.490.538 TL olarak yayınlandı.

Buraya kadar her şey normal.

Normal olmayan durum MINI bayisinde elektrikli aracın fiyatının 1.9 milyon TL olması.

Liste fiyatına göre tam 590 bin TL indirimden bahsediyoruz.

Sebebi; aracın vergisiz fiyatının %10'luk ÖTV dilimin biraz üstünde olmasından kaynaklanıyor.

Açıkçası Borusan, fiyat konusunda kararı bayilere bırakmış. Kendisi ise kurdan dolayı çok cüzzi fiyat artışında bile araç %40'lık ÖTV dilimine girme riskine sahip olduğu için liste fiyatını değiştirmemiş.

Bayiler de kârlarından biraz feragat ederek aracı %10'luk ÖTV dilimine sokmuş ve fiyatı 1.9 milyon TL'ye indirmiş.

Eğer kurlar böyle devam eder ve fiyatta bir artış olmazsa ayda 250-300 elektrikli Countryman satışı hedeflenmiş.

Ama araç en ufak fiyat artışında %40'lık ÖTV dilimine girerse o zaman bunun yarısı bile zor.

Sonuç olarak Türkiye'deki çarpık matrah sistemi nelere kadir.”

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