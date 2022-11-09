İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Listede yer alan isimler dikkat çekti

Sosyal medyada yayınlanan bir İmam hatip lisesinden mezun olan öğrencilerin ağırlıklı olarak yabancı uyruklu olması gündem oldu.

Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin okul duvarına yerleştirdiği pankartta 2022 YKS sınavı sonrası çeşitli üniversitelere yerleşen öğrencilerin bilgileri yer aldı. Paylaşılan bilgilerde ağırlıklı olarak yabancı öğrencilerin adının yer alması dikkat çekti.

Yayınlanan listede sadece dört Türk öğrenci bulundu. Yabancı uyruklu öğrencilerinin ağırlıklı olarak yazılım mühendisliği bölümüne yerleştiği görüldü.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü birçok kişinin tepkisini çekti.