Litrelerce ele geçirildi! Sahte alkol üretip ticareti yapan kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray’da jandarma sahte alkol üretimi yaptığı ileri sürülen bir eve düzenlediği baskında sahte viski, etil alkol, viski aroması, sahte bandrol ve muhtelif miktarlarda üretim ve damıtma işlemlerinde kullanılan malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, il merkezinde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahte alkol imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. İlk olarak ev adresi ve ismi belirlenen Y.Ç. isimli şahsı takibe alan jandarma KOM ekipleri, bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı.

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Şahsın bulunduğu eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 273 litre sahte viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması, 295 adet sahte bandrol, 119 adet marka etiketi, 112 adet marka kapağı, 97 adet marka jelatini ve muhtelif miktarlarda üretim ve damıtma işlemlerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olaya ilişkin tahkikat sürüyor.

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