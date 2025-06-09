Litvanya enflasyonu son beş ayın en düşük seviyesine geriledi

Litvanya’da yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 3,4’e gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesine indi. Ülkede art arda iki ay boyunca yüzde 4,1 olan enflasyon, özellikle temel tüketim kalemlerinde yaşanan fiyat düşüşleriyle yavaşladı.

Litvanya İstatistik Dairesi'nin verilerine göre gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı yüzde 4,4’ten yüzde 5’e gerilerken, konut ve kamu hizmetlerinde yüzde 2,5'e düştü. Ulaştırma alanında fiyatlar yüzde 0,3 oranında azaldı.

Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 2’lik gerileme yaşanırken, iletişimdeki fiyat düşüşü de dikkat çekti. Buna karşın çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı yüzde 3,1’den yüzde 3,9’a yükseldi.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,3 azalarak Ağustos 2024’ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Bu veri, Nisan ayında yüzde 0,1 oranında yükselmişti.