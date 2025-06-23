Litvanya sanayi üretiminde beklenmedik durgunluk

Litvanya İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2025 Mayıs ayında Litvanya'nın sanayi üretimi yıllık bazda yalnızca %1,9 oranında artış gösterdi. Bu oran, önceki ayki %2,5'lik yukarı yönlü revize edilmiş büyümenin altında kalarak, son on bir ayın en zayıf genişlemesi olarak kayıtlara geçti. Üretimdeki bu yavaşlamanın temel nedenleri arasında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki %7,2'lik önemli düşüş ve imalat sektöründeki büyümenin %1,2'ye gerilemesi bulunuyor.

Litvanya'nın dış ticaret açığı derinleşiyor

ENERJİ SEKTÖRÜNDE PARLAK TABLO

Sanayi üretimindeki genel yavaşlamaya rağmen, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme temini sektöründe dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu sektörde üretim, %22,6'lık yükselişle son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme hizmetleri sektöründeki düşüş ise %1,9 ile daha ılımlı bir seyir izledi. Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda sanayi aktivitesi Mayıs ayında %1,7 artış göstererek, önceki dönemdeki %3,1'lik düşüşün ardından toparlanma sinyali verdi.