Litvanya’da seçimleri muhalefet kazandı

141 sandalyeli parlamentoda 52 milletvekili çıkaran LSDP, Litvanya İçin Demokratlar Birliği (Vardan Lietuvos) ve Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği (Lietuvos Valstieciu ir Zaliuju Sajunga) ile koalisyon hükümeti kurmayı planlıyor.

Bugün gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde, LSDP kalan 63 parlementer için kazanan taraf oldu.

İlk turda 20 parlamenter çıkaran parti, bu seçimlerde 32 sandalye daha elde ederek önemli bir başarı gösterdi. LSDP'yi toplam 28 parlamenter ile iktidardaki Anavatan Birliği-Litvanya Hristiyan Demokratlar Partisi (TS-LKD) takip ederken, üçüncü sırada 20 parlamenter ile Remigijus Zemaitaitis'in Nemunas Şafağı (Nemuno Ausra) partisi yer aldı. Litvanya Ana Seçim Komisyonu, seçime katılım oranının 14 Ekim'de düzenlenen ilk tura göre yüzde 11 düşüşle yüzde 41,31 olduğunu bildirdi. Diğer partiler arasında Litvanya İçin Demokratlar Birliği 14, Liberal Birlik 12, ve Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği 8 milletvekili ile parlamentoya girmeye hak kazandı.

LSDP'nin lideri Vilija Blinkeviciute, resmi olmayan ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada, kendilerine oy veren Litvanya vatandaşlarına teşekkür etti. Blinkeviciute, "Seçim sonuçları, köy, kasaba ya da şehirlerde yaşayan Litvanyalıların değişim istediğini ve tamamen farklı bir hükümet talep ettiğini göstermektedir." dedi. Önümüzdeki günlerde, sol koalisyon hükümeti kurmak amacıyla Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği ile Litvanya İçin Demokratlar Birliği ile görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.