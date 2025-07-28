Litvanya’dan perakende sürprizi

Litvanya İstatistik Departmanı tarafından yayınlanan verilere göre, ülke ekonomisi 2025 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,9 büyüdü. Mayıs ayında bu oran %2,3 olarak revize edilmişti. Böylece, Aralık 2024’ten bu yana en hızlı ekonomik büyüme kayda geçti. Bu toparlanmada özellikle gıda dışı ürün satışlarındaki artış ve genel perakende sektöründeki canlanma etkili oldu.

Verilere göre, uzmanlık alanı olmayan mağazalardaki diğer ticaret satışları yıllık bazda %38,8 oranında artarken, bu oran mayıs ayında %34 düzeyindeydi. Gıda dışı ürünler kategorisinde de yükseliş dikkat çekti. Bu gruptaki artış haziran ayında %14,7’ye ulaşarak, mayıs ayındaki %11,6’lık seviyeyi geride bıraktı. Bu tablo, tüketici harcamalarında belirgin bir artışa işaret ediyor.

GIDA VE TÜTÜN SATIŞLARINDA DÖNÜŞ

Uzun süredir zayıf seyreden gıda, içecek ve tütün satışları da haziran ayında yeniden yükselişe geçti. Mayıs ayında bu kategorideki satışlar %0,4 oranında düşerken, haziran ayında %1,1’lik bir artış yaşandı. Analistler bu artışın, hem yaz sezonu harcamalarının artması hem de enflasyonun sınırlı kalmasıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Litvanya’da tüketici güven endeksi yılın ilk yarısında zayıf seyrederken, haziran ayındaki toparlanma tüketici cephesinde daha pozitif beklentilere işaret ediyor. Litvanya Merkez Bankası, yıl sonuna kadar ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde süreceğini tahmin ediyor. Gıda sektöründe yaşanan artış, halkın zorunlu tüketim harcamalarına yeniden ağırlık vermeye başladığını gösteriyor.

AKARYAKIT TALEBİNDE DÜŞÜŞ AZALDI

Haziran ayında dikkat çeken bir başka gelişme ise otomotiv yakıtı satışlarındaki düşüşün yavaşlaması oldu. Mayıs ayında %10,4 azalan akaryakıt satışları, haziran ayında %6,9 düşüş gösterdi. Bu, ulaşım sektöründe kısmi bir canlanma sinyali olarak yorumlandı. Litvanya İstatistik Departmanı, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların satışlar üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, perakende satışlar mayıs ayında %0,3 artış göstermişti. Haziran ayında bu oran %1,1'e yükselerek ivmelenmenin sürdüğünü gösterdi. Ekonomistler, bu artışın sadece iç talepten değil, aynı zamanda turizm sezonunun açılmasıyla birlikte dış talepteki hareketlilikten de kaynaklandığını belirtiyor.

Litvanya Ekonomi Bakanlığı, yılın ikinci yarısında iç piyasada daha güçlü bir canlanma beklediklerini açıkladı. Özellikle teknoloji, tekstil ve ev eşyaları gibi kategorilerdeki satış hacminin artması, ekonomideki toparlanmanın sektörel tabana yayıldığını gösteriyor. Bakanlık ayrıca, ihracat ve tüketici kredilerindeki artışın da bu büyümeyi desteklediğini vurguladı.

Haziran ayı verileri Litvanya’nın ekonomik olarak toparlanma sürecine girdiğini ortaya koyuyor. Perakende sektöründeki bu canlanma, hem yerel hem de Avrupa genelinde tüketici davranışlarının yeniden şekillendiği bir dönemin habercisi olabilir. Litvanya'nın izlediği politikalar ve tüketim dinamikleri, özellikle küçük Avrupa ekonomileri için dikkatle izlenmeye devam ediyor.