Lityum fiyatları düşüşte

Lityum karbonat fiyatları, Çinli CATL şirketinin Jiangxi eyaletindeki madenini beklenenden daha erken açmasıyla son bir yılın zirvesinden gerileyerek 72.800 CNY'ye düştü. Bu gelişme, küresel tedarik zincirinde önemli değişimlere işaret ediyor.

Çinli batarya üreticisi CATL'nin Jiangxi eyaletindeki Jianxiawo lityum madeninde üretime beklenenden önce başlanması, lityum karbonat fiyatlarının son bir yılın zirvesinden gerileyerek ton başına 72.800 CNY'ye düşmesine yol açtı. Bu gelişme, küresel lityum tedarikinde önemli değişimlere işaret ediyor.

CATL, Ağustos ayında madenin ruhsatının süresinin dolması nedeniyle üretimi durdurmuştu. Bu durum, lityum fiyatlarında ani bir artışa neden olmuştu. Ancak şirket, ruhsat yenileme sürecini hızlandırarak üretime beklenenden daha erken başladı. Bu durum, piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşmesine neden oldu.

Jianxiawo madeni, yıllık 65.000 ton lityum karbonat üretimiyle küresel arzın yaklaşık %6-8'ini karşılıyor ve Yichun şehri, Çin'in "lityum başkenti" olarak biliniyor. Bu nedenle, madenin erken açılması, küresel tedarik zincirinde önemli bir etki yaratıyor.

Çinli elektrikli araç üreticileri, güçlü satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. Şirketler, pazar payı için indirimli fiyatlarla rekabet ederken, batarya üreticilerinden gelen talep de güçlü kalıyor. Bu durum, lityum talebinin yüksek kalmasına ve fiyatların istikrarlı bir seviyede tutulmasına yardımcı oluyor.

