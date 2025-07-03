Lityum piyasalarında dalgalanma

Lityum karbonatın ton fiyatı Temmuz ayında 8.500 dolar seviyesinde sabitlendi. Bu gelişme, yıl boyunca süren hızlı düşüşe son verse de fiyatlar hâlâ 2021’den bu yana en düşük noktaya yakın. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre, 2023’te küresel lityum arzı %35 oranında arttı. Çin, Endonezya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde yükselen üretim, piyasalarda satış baskısını artırıyor.

Madenciler, hükümetlerle ve batarya üreticileriyle olan iş ilişkilerini korumak adına tesis kapatmaktan kaçınıyor. Bu tutum, arzın daha da genişlemesine ve fiyatların toparlanmakta zorlanmasına yol açıyor.

Çin’de Mayıs ayında elektrikli araç satışları yıllık bazda %28 arttı. Ancak bu artış, önceki dönemlerdeki hızlı büyümeyi yakalayamadı. Çin hükümetinin sunduğu hurda araç karşılığı yeni enerji aracı teşvikleri, batarya üretimini destekliyor. Ancak bu teşvikler üretim fazlası sorununu da beraberinde getirdi.

Piyasa uzmanları, kısa vadede fiyatların toparlanmasının zor olduğunu belirtiyor.