Lityum piyasasında denge arayışı devam ediyor

Lityum karbonat fiyatları, Haziran başında ulaşılan dört yılın en düşük seviyesi olan ton başına 60.200 Çin yuanından toparlanarak, Ağustos itibarıyla 71.000 yuan seviyesinde dengelendi. Bu toparlanmada Çinli yetkililerin aldığı idari kararlar etkili oldu. Ülkenin önde gelen lityum üreticilerinden Zangge Mining, gerekli belgeleri sunamaması nedeniyle resmi makamlarca üretimini durdurmak zorunda kaldı. Şirketin verdiği bilgilere göre, bu karar yalnızca 2025 yılı içinde yaklaşık 11.000 ton karbonatın piyasaya girmesini engelleyecek.

Zangge Mining’in üretimden çekilmesi, küresel lityum arzındaki aşırı fazlanın dengelenmesine katkı sundu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), geçtiğimiz yıl dünya genelinde lityum üretiminin yüzde 35 oranında arttığını açıklamıştı. Özellikle Çin, Endonezya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki yüksek üretim, küresel fiyatları baskılamaya devam ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜNE MÜDAHALE

Çin Devlet Konseyi ise batarya sektöründe yaşanan aşırı rekabetin önüne geçmek amacıyla elektrikli araç pazarında yeni düzenlemelere gidileceğini duyurdu. Bu adım, deflasyon riskine karşı alınan daha kapsamlı ekonomik önlemler paketinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililerin müdahalesi, batarya üreticilerinin kâr marjlarını artırmayı hedefliyor.

Öte yandan, küresel madencilik şirketlerinin çoğu, düşük fiyatlara rağmen üretim tesislerini kapatma yoluna gitmiyor. Bunun yerine, pazar paylarını koruyabilmek ve uzun vadeli devlet ile özel sektör iş birliklerini sürdürebilmek için üretime devam ediyorlar. Bu durum, arz fazlasının kalıcılığını artırıyor.

Uluslararası piyasalarda lityum karbonat fiyatlarının dolar bazında karşılığı da dikkat çekiyor. Mevcut kurla değerlendirildiğinde, fiyatlar ton başına yaklaşık 9.800 dolara denk geliyor. Bu seviye, yılın ilk yarısında görülen çöküşe göre daha dengeli bir tabloyu işaret ediyor.

Ancak uzmanlara göre, arz-talep dengesindeki hassas yapı ve Çin hükümetinin atacağı yeni adımlar, önümüzdeki aylarda fiyatların yönünü belirleyecek en önemli faktörler olacak. Özellikle batarya talebinin yeniden hız kazanması, piyasadaki hareketliliği artırabilir.