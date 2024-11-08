Liva Hastanesi’nde şüpheli bebek ölümü iddiası

Aydın’da bir hastanede meydana gelen şüpheli bebek ölümü, büyük bir gerginliğe yol açtı. Olay, Efeler İlçe Merkezi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Ege Liva Hastanesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir annenin ikiz çocukları dünyaya geldi. Aile, sağlıklı bir şekilde doğan ikiz bebeklerinden birinin, hastane ortamındaki ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Bebeğinin ölümünü öğrenen anne, büyük bir şok geçirerek fenalık geçirdi. Aile, bebeğin ölümünün ihmal sonucu gerçekleştiğini ileri sürerken, hastanede gergin anlar yaşandı. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri hastaneye sevk edildi ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

DOKTORLARIN HASTANEYİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Aile, hastanenin ihmali olduğunu ve çocuklarının yaşamını yitirmesinin önlenebilir olduğunu savunarak tepki gösterdi. Olayla ilgili yapılan ilk incelemede, hastanedeki bazı hekimlerin olayın ardından hastaneyi terk ettiği iddiaları gündeme geldi.

Olayın ardından, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, hastanede ve olayla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak inceleme yapmaya devam ediyor. Aile ise bebeklerinin ölümünün sorumlularının cezalandırılmasını talep ediyor.