Fenerbahçe’nin sezon başında Girona’ya kiraladığı kaleci Dominik Livakovic, İspanya’da umduğunu bulamadı.

Formayı unutan Hırvat eldivenin, ilk kez forma giymeye hazırlandığı Kral Kupası maçı öncesi de sakatlandığı bildirildi.

Sezon başından bu yana hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Livakovic Girona ile ilk maçına bugün Costancia ile oynanacak Kral Kupası maçında çıkacaktı. Ancak maç öncesi sırt ağrısı yaşayan Livakovic maç kadrosundan çıkarıldı.

Ayrıca 30 yaşındaki tecrübeli kalecinin Girona'da forma giyememesi nedeniyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmayı düşündüğü de belirtiliyor.