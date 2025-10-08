Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle yaz döneminde Girona'ya bonus dahil 7.5 milyon Euro civarında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Dominik Livakovic'in sarı lacivertli kulübe geri dönme ihtimali arttı.

LIVAKOVIC HENÜZ FORMA GİYEMEDİ

İspanyol basınından El Mundo Deportivo'nun haberine göre, La Liga ekibine yüksek maaş gelirinden feragat ederek transfer olan Livakovic, forma giyememesi nedeniyle mutsuz.

Girona'da 33 yaşındaki Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga'nın yedeği olan Livakovic, henüz forma şansı yakalayamadı.

Haberde, Livakovic'in Girona'ya transferinde aracılık eden bir kaynağın Hırvat basınına yaptığı açıklamalara da yer verildi.

'OYNAMADIĞI İÇİN ŞİKAYET EDİYOR'

İsmi gizlenen kaynağın Hırvat basınına yaptığı açıklamalarda, "Şikayet ediyor ve haklı da. Onu Girona aradı ve transfer için her şeyi yaptılar. Dominik de sırf oynayabilmek için Fenerbahçe'deki yüksek gelirinden vazgeçti. Ancak bir maç bile forma giyemedi. Teknik direktör onu kullanmıyor." dediği kaydedildi.

MICHEL 4-0'LIK YENİLGİYE RAĞMEN DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Haberde ayrıca Girona Teknik Direktörü Michel'in 4-0'lık Levante yenilgisine rağmen bile Livakovic'i kalede düşünmediği ifade edildi.

FENERBAHÇE İLE 2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu durum, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını ve sarı lacivertli kulübe geri dönmesinin yüksek ihtimal olduğunu gözler önüne serdi.