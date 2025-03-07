Livakovic kaleye geçecek mi? Mourinho kararını verdi

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Livakovic kaleye geçecek mi? Mourinho kararını verdi

Fenerbahçe’nin Rangers mağlubiyeti sonrası tepki çeken oyunculardan biri de kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. İrfan Can’ın performansı sonrası Livakovic’in kaleye ne zaman geçeceği merak konusu oldu. Teknik Direktörü Mourinho’nun Hırvat kaleci için son kararını verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Livakovic’in sakatlığı sonrası kaleye geçen İrfan Can Eğribayat’ın performansı teknik heyeti ve taraftarları memnun etti. Ancak Rangers mağlubiyeti İrfan Can’a da eksi puan yazdırdı.

26 yaşındaki kalecinin Rangers’ın gollerinde yaptığı hatalar sonrası Livakovic’in ne zaman eldivenlerini giyeceği merak konusu oldu.

Teknik Direktör Mourinho’nun Livakovic konusunda kararını verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Hırvat kaleciyi Rangers’a karşı oynanacak rövanş maçında sahaya sürmesi bekleniyor.

Süper Lig’de bu haftayı BAY geçecek sarı lacivertliler, 13 Mayıs’ta deplasmanda Rangers’a karşı oynayacağı rövanş maçında çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Sarı lacivertlilerin zorlu deplasmanda çeyrek finale çıkmak için en az 3 farkla kazanması gerekiyor.

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