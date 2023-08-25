Livakovic resmen Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'ten Dominic Livakovic'i kadrosuna kattı. Sarı Lacivertliler, Hırvat kalecinin eski kulübüne 6.650.000 euro ve +950.000 euro bonus olacak şekilde ödeyecek.

Livakovic resmen Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'ten Dominik Livakovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU
Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Fenerbahçemiz, Dominik Livakovic’in transferi için kulübü Dinamo Zagreb ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşma gereği kulübümüz yetiştirme bedeli hariç 6.650.000 Euro + 950.000 Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyecektir. Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."

"KOLAY OLMADI"
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki transfere ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Hayırlı olsun. Bugün milli gururlarımızdan Altay’ımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün Fenerbahçemize yakışır bir CV’si olan Hırvatistan milli takımının as kalecisini getirdik. Üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir transferdi. Kolay olmadı. Kendisi bize birkaç hafta önce söz vermişti ama yazılı çizili bir şey yoktu. ‘Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe’ye geleceğim’ diye. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Futbol şubemize, sevgili Mario Branco ve Okan’a da çok teşekkür ediyorum. Kolay olmadı ama inşallah bundan sonrası çok iyi olacak" dedi.

"HAYDİ FENERBAHÇE"
Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Dominik Livakovic ise, "Harika hissediyorum. Dün ve bugün için teşekkür ediyorum. Haydi Fenerbahçe" açıklamasında bulundu.

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