Livakovic sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

Fenerbahçe’de Başakşehir maçında sakatlanan Livakovic’den açıklama geldi. Hırvat kaleci ülkesinden Nova TV'ye verdiği röportajda "Bazı öngörülere göre 3-4 hafta ama tedaviye göre belki daha erken dönebilirim." dedi.

Livakovic, "Yumruğunuzla çimlere vurduğunuzu görmek hoş değildi. Sanırım siz de bunun ciddi bir sakatlık olduğunu düşündünüz?" şeklinde gelen soruya, "Çok acı çektim. Hiç böyle olmamıştı. Sanırım Zagreb'de sakatlık yaşamıştım ve sahalardan uzak kaldığım tek zaman oydu. Ciddi bir şey değil. Yeni bir ara geliyor. İyileşmek için zamanım olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe'deki ikinci yılıyla ilgili konuşan Livakovic, "Her şey yeni. Yeni lig, yeni takım arkadaşları, uzun yıllar Dinamo'da olduğumu ve oradaki herkesle bağ kurduğumu düşünürsek, meydan okuma zamanı gelmişti. İkinci yıl, kesinlikle ilkinden çok daha kolay. Bu yüzden şu anda işlerin gidişatından memnunum." diye konuştu.

Livakovic, "Dolu bir stadyum, fanatik taraftarlar. İlk birkaç maçta kulaklarınızda pamukla oynadığınızı duydum, doğru mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Bu doğru değil. (Gülerek) İlk birkaç maçta bu sese alışmanız gerekiyor, şimdi alıştım. Stadyum dolu, taraftarlar sizi destekliyor ve birçok maçta sizi zafere taşıyorlar." dedi.

JOSE MOURİNHO AÇIKLAMASI

29 yaşındaki file bekçisi, "Son altı aydır futbol tarihinin en büyük teknik direktölerinden biri olan Jose Mourinho ile birlikte çalışıyorsunuz. Onu özel kılan nedir?" şeklinde gelen soruya, "Jose Mourinho özel biri. Oyuncularla iletişiminde bunu görebilirsiniz, buna çok önem veriyor. Antrenmanlara ilk gelen, en son çıkan o. Maça hazırlanırken harika bir iş çıkarıyor, en iyisi diyebilirim. En büyük teknik direktörlerden biriyle çalışma deneyimi yaşadığım için mutluyum." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimlerle birlikte dilin bir sorun olmadığı hatırlatılan Livakovic, "Bütün günü birlikte geçiriyoruz. Benden önce Fenerbahçe'ye gelmişlerdi. Uyum sağlamak çok daha kolay oldu. Oldukça tecrübeliler. Çok yardımcı oluyorlar, sadece benimle değil diğer oyuncularla da çok konuşuyorlar. Onların soyunma odasında olması gerçekten büyük bir avantaj." sözlerini kullandı.