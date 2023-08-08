Livakovic takımdan ayrılıyor. Hırvat basını yeni adresini açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası ile bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Ryan Kent, Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yıldız isimleri katan Sarı Lacivertliler, kaleyi de sağlama almak istiyor.

Altay Bayındır'ın Manchester United iddiaları üzerine Dinamo Zagreb'den Dominic Livakovic ismine yoğunlaşan Fenerbahçe'nin lehine Hırvat basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam AEK deplasmanına çıkacak olan Dinamo Zagreb'in başarılı kalecisi Dominik Livakovic'in müsabaka sonrası takımdan ayrılacağı öne sürüldü.



Öte yandan 28 yaşındaki kalecinin uçak biletini dahi aldığı ve maçın ardından İspanya'ya uçacağı vurgulandı.



Dominik Livakovic'in adı Sevilla ve Villarreal ile anılıyordu.

Haber detayında Hırvat kaleci için Fenerbahçe'nin üçüncü seçenek olduğu da kaydedildi.

İSPANYA LİGİ HABERLERİ

DOMINIK LIVAKOVIC'İN SEZON KARNESİ



2023-24 sezonunda takımıyla 5 maça çıkan Dominik Livakovic, 2 gole engel olamadı. Deneyimli eldiven 4 maçta ise kalesini gole kapadı.