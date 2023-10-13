Livakovic'i yerin dibine soktular. Fatura Fenerbahçe'nin kalecisine kesildi

Türkiye'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'da basın suçluyu buldu: Kaleci Livakovic...

Livakovic'i yerin dibine soktular. Fatura Fenerbahçe'nin kalecisine kesildi

A Milli Takıma yenilen Hırvatistan'da ülke basını, eleme maçlarının en kötü futbolunu oynadıklarını belirterek mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

A Milli Takımımızın maçı domine ederek galibiyeti hak ettiğini sayfalarına taşıyan Hırvat basınından öne çıkan yorumlar:

UTANÇ VERİCİ
"Kötü bir oyun ve utanç verici bir yenilgi! Sağlam bir oyunla ilk yarıyı önde kapatan Türkiye, Hırvatistan'a elemelerdeki ilk yenilgisini yaşattı.

Hırvatistan maçın başında çok kötü görüntü verdi. amaçsızca rakip kaleye gitmeye çalıştılar ama Türkler savunmamızı her bölgeden geçmeyi başardı. Kramaric ve Perisic'in eksikliği çok hissedildi."

AĞIR OLDU

"Hırvatistan hak ettiği yenilgiyi aldı! Opus Arena'da tamamen dolu tribünlere oynanan maçta Hırvatistan'ın gruplardaki ilk yenilgisi ağır oldu.

Maça kötü başlayan Hırvatistan, ikinci yarıda daha iyiydi. Maçın kaderi Livakovic'in kalesini terk ederek büyük bir hata yapmasıyla çizildi. Montella ilk maçında müthiş bir galibiyetle görevine başlamış oldu"

LIVAKOVIC'İN FECİ HATASI

"Livakovic'in feci hatası sonucu belirledi. Bu, Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı. Dalic, maçın bu kadar az golle bittiği için mutlu olmalı!

Artık üç puan gerideyiz ve bir maç eksiğimiz var. Türkiye, ataklarıyla maçın başında kalemizi tehdit etmeye başladı. İkinci yarıda daha somut bir oyun izlememize rağmen gol gelmedi."

"Üst üste iki Dünya Kupası'nda madalya kazanan Milli Takımın seviyesinin çok altında performans izledik. Takım ilk yarıda tanınmaz haldeydi, yedekler girince biraz toparlandılar ancak gol atmayı başaramadık"

EN ZAYIF MAÇ

"İlk yenilgi ağır oldu! Modric, Kovacic ve Brozovic orta sahası şimdiye kadarki en zayıf maçlarından birini oynadı. Sadece Livakovic ve Gvardiol'ün savunmadaki başarısı öne çıktı. Artık goller puanlar ve hesaplamalar ön plana çıkacak"

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