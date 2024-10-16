Livakovic’in gördüğü kırmızı karta kimse inanamadı. Görenler ‘Şaka mı bu?’ dedi

UEFA Uluslar Ligi’nde Polonya ile Hırvatistan karşılaştı. Gol düellosuna dönüşen mücadele 3-3 sona erdi. Karşılaşmaya Fenerbahçe forması giyen kaleci Livakovic’in gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

Dakikalar 76’yı gösterirken ceza sahası dışında topla buluşan Livakovic topu uzaklaştırırken Lewandowski ile çarpıştı. Polonyalı golcü yerde kalırken maçın hakemi bir anda oyunu durdurdu ve Hırvat kaleciye kırmızı kart gördü.

Çıkan kırmızı karta başta Livakovic olmak üzere Hırvat oyuncular çok şaşırarak tepki gösterdi. Hatta Hırvat kaleci ilk başta kırmızı kart gördüğüne inanamadı.

Livakovic’in gördüğü kırmızı kart sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları pozisyona kırmızı kart çıkmasına ‘Şaka mı bu?’ şeklinde tepki gösterdi. Livakovic’in gördüğü kırmızı kart sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Tartışmalı pozisyona Türk futbolseverler de tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin hırvat kalecisi Livakoviç, Lewandowski’ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.#EXXENSPOR pic.twitter.com/opphQDqPlg — EXXENSPOR (@exxensport) October 15, 2024

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Polonya adına gol atanlar arasında Galatasaray ile Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Zalewski ile Fenerbahçe’nin oyuncusu Szymanski ile birlikte Zielinski yer aldı. Hırvatistan’ın gollerini ise Sosa, Sucic ve Baturina attı.

Son maçlarla birlikte A Ligi 1. Grup’ta Portekiz 10 puan ile liderliğini sürdürdü. İkinci sırada bulunan Hırvatistan’ın 7 puanı bulunurken Polonya ise 4 puanla üçüncü sırada yer aldı. Son sıradaki İskoçya’nın ise 1 puanı bulunuyor.