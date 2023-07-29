Livakovic'in talipleri artıyor. F.Bahçe'ye rakip çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'in talipleri artmaya devam ediyor.

LIVAKOVIC'IN PEŞİNDEKİ İSPANYOLLAR ARTIYOR

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; kaleci arayışında olan İspanyol kulübü Almeria da Livakovic'e talip oldu ve Hırvat kalecinin durumunu sordu. Almeria'nın, Arjantinli file bekçisi Conan Ledesma'yla da ilgilendiği ve tecrübeli eldivenle anlaştığı ancak futbolcunun kulübü Cadiz'in şimdilik bu transfere yanaşmadığı belirtildi. La Liga takımının bu nedenle rotasını Livakovic'e çevirdiği ifade edildi.



CELTIC VE VILLARREAL'İN DE GÜNDEMİNDE

Livakovic, Celtic ve Villarreal'le de anılıyordu. 2024 Haziranı'nda Dinamo Zagreb ile sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki eldivenin bu yaz satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Livakovic, Hırvatistan Ligi'nde 2 maça çıktı.