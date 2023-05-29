Livakovic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber. İspanyol basınından flaş iddia

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Bu sezon içinde Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat ile yoluna devam edecek olan Fenerbahçe, yabancı kaleci arayışlarını da sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler Dinamo Zagreb'in ve Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic ile temaslarını sıklaştırsa da İspanyol basınından gelen iddia, kafaları karıştırdı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal'in de istediği Livakovic ile İspanyol ekibi prensip anlaşmasına vardı. Haberde, buna rağmen Villarreal'in henüz Dinamo Zagreb ile Livakovic için anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.



Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.