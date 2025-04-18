Livakovic’ten taraftarlara mesaj: Bizimle birlikte olsunlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Livakovic’ten taraftarlara mesaj: Bizimle birlikte olsunlar

Fenerbahçe’nin deneyimli kalecisi Livakovic’ten taraftarlara mesaj geldi. Hırvat kaleci, “Onların desteği ile birlikte özel başarılara ulaşabiliriz. Bizimle birlikte olsunlar” dedi.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu, “Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Sakatlıktan daha güçlü dönebilmek ve sahada olabilmek için çok çalıştım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum.” açıklamasında bulundu.

Şampiyonluk yarışını, “7 final maçımız kaldı. Adım adım ilerliyoruz. Her antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Umarım her şey bizim için, Fenerbahçe için güzel olur.” sözleriyle değerlendiren file bekçisi, taraftarlarla ilgili de, “Son maç deplasmandaydık. Taraftarlarımızı özledik. Onların desteği ile birlikte özel başarılara ulaşabiliriz. Bizimle birlikte olsunlar.” ifadelerini kullandı.

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