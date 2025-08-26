Liverpool, 16 yaşındaki Ngumoha ile kazandı

İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında Liverpool, dış sahada Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Geçen sezon St. James' Park'ta 90. dakikada yediği golle puan kaybeden Arne Slot'un talebeleri bu kez uzatmalarda zafer golünün mutluluğunu yaşayan taraf oldu. Kırmızılar 35. dakikada Gravenberch'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla bitti.

Liverpool, 2. devreye yeni forveti Ekitike'nin golüyle başladı. Fransız oyuncu yeni ekibiyle oynadığı 3 resmi maçta da ağları havalandırmayı başardı. Ev sahibi 57'de Bruno Guimaraes'in attığı golle farkı 1'e düşürdü. Golün ardından arka arkaya sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişiklikler yapan Newcastle, 88. dakikada eşitlik golünü buldu. Will Osula, oyuna girdikten 12 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, uzatma anlarında 16 yaşındaki Rio Ngumoha'yı oyuna soktu. 90+10. dakikada merkezden gelişen organize hücumda Ngumoha ceza alanı içinde plase şutla ağları sarstı.

Liverpool, Newcastle United deplasmanında 3-2 kazanarak yeni sezonda 2. maçta 6 puana ulaştı. Siyah-beyazlılar ise 1 puanda kaldı.

Liverpool, ligin 3. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Anfield'da Arsenal ile mücadele edecek.