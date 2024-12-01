Liverpool, Anfield’da Manchester City’yi dağıttı

Liverpool, Anfield’da oynanan mücadelede Manchester City’yi 2-0 mağlup ederek ligdeki liderliğini perçinledi. Arne Slot’un öğrencileri, hafta içinde Real Madrid karşısında alınan zaferin ardından bu kez Manchester City’yi adeta sahadan sildi. City, ligde yedi maçtır kazanamıyor ve son dört karşılaşmasını kaybederek krizi derinleştiriyor.

Virgil van Dijk’in 12. dakikada direkten dönen şutunun ardından, Mohamed Salah’ın harika pasıyla Cody Gakpo, Liverpool’u öne geçiren golü kaydetti. City kalecisi Stefan Ortega’nın çabaları takımını ayakta tutmaya çalışsa da Liverpool’un baskısını durdurmak mümkün olmadı. Van Dijk bir pozisyonda gol şansını değerlendiremezken, 78. dakikada Ruben Dias’ın hatası sonucu gelişen pozisyonda Luis Diaz’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Salah gole çevirdi.

SLOT’LA YENİ BİR DÖNEM

Liverpool’un Arne Slot yönetimindeki performansı her geçen gün daha da yükseliyor. Hollandalı teknik adam, 20 maçta 18 galibiyet alarak dikkat çekerken, takımın tek yenilgisi Nottingham Forest karşısında geldi. Özellikle Real Madrid ve Manchester City gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar, Liverpool’un hem İngiltere’de hem Avrupa’da zirveye oynayacak bir takım olduğunu gösteriyor.

Liverpool, hücum hattındaki yoğun baskısıyla eski teknik direktörü Jürgen Klopp dönemindeki agresif oyun yapısını hatırlattı. Manchester City ise Pep Guardiola’nın yönetiminde alışılmadık bir formsuzluk yaşıyor. City, Anfield’da oynadığı son 10 maçta sadece bir kez kazanabildi ve bu galibiyet 2021’de seyircisiz bir ortamda gerçekleşmişti.

CİTY KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Manchester City, bu sezon Premier Lig’de en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Guardiola’nın takımı, 11 puanlık farkı kapatma konusunda oldukça zayıf bir görüntü sergilerken, Erling Haaland gibi yıldızlar da etkisiz kaldı. Guardiola, taraftarların alaycı tezahüratlarına altı şampiyonluk kazanmış olmanın gururuyla yanıt verse de, takımın gidişatı umut vermiyor.

Liverpool’un yükselişi ve Manchester City’nin düşüşü, bu sezon Premier Lig’de dengelerin değiştiğini gösteriyor. Anfield’da oluşan atmosfer ve takımın sahadaki özgüveni, Liverpool’un unutulmaz bir sezon geçirebileceğine işaret ediyor.