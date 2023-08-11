Liverpool bonservis rekoru kırmaya hazırlanıyor

Liverpool Brighton forması giyen Moises Caicedo 127 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

Liverpool bonservis rekoru kırmaya hazırlanıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Liverpool sürpriz bir ismi kadrosuna katmak üzere.

127 MİLYON EURO ÖDENECEK
İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool Moises Caicedo için Brighton ile yaptığı görüşmelerde kulüp ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz devi bu transferi tamamlamak için oyuncunun kulübüne 127 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

İNGİLİZ TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ
Liverpool transferin gerçekleşmesi halinde İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

PERFORMANSI
21 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla çıktığı 43 maçta 1 gol 1 asit kaydetti.

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