Liverpool bonservis rekoru kırmaya hazırlanıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Liverpool sürpriz bir ismi kadrosuna katmak üzere.

127 MİLYON EURO ÖDENECEK

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool Moises Caicedo için Brighton ile yaptığı görüşmelerde kulüp ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz devi bu transferi tamamlamak için oyuncunun kulübüne 127 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

İNGİLİZ TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Liverpool transferin gerçekleşmesi halinde İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

PERFORMANSI

21 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla çıktığı 43 maçta 1 gol 1 asit kaydetti.