Liverpool, en büyük rakibini saf dışı bıraktı

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, karşılaşmaya Kelleher, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Luis Diaz ve Gakpo 11’iyle başladı. City ise sahaya Ortega, Walker, Ruben Dias, Akanji, Nathan Ake, Rico Lewis, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Foden, Matheus Nunes ve Erling Haaland’dan oluşan bir kadro ile çıktı.

Gakpo ve Salah’tan Goller

Mücadeleye hızlı başlayan Liverpool, rakip sahada baskılı bir oyun sergiledi. İlk yarıda bir topu direkten dönen ev sahibi ekip, 12. dakikada öne geçti. Mohamed Salah’ın sağ kanattan yaptığı sert ortayı Cody Gakpo tek vuruşla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Liverpool penaltı kazandı. 78. dakikada topun başına geçen Mohamed Salah, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Liverpool sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 34’e yükseltti.

Salah’tan Üst Üste 6 Maçta Gol

Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, Manchester City karşısında 1 gol ve 1 asistle maçı tamamlayarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Ligde son 6 maçta gol atan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 11 gol ve 6 asistle 17 gollük katkı sağladı.

5 Günde 2 Büyük Galibiyet

Liverpool, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i 2-0 yenerek grup liderliğini pekiştirmişti. Kırmızılar, Premier Lig’de de güçlü rakibi Manchester City’yi aynı skorla mağlup ederek hem moral buldu hem de liderliğini sürdürdü.