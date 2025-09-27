Liverpool eski Liverpool değil! Galatasaray'a yaralı geliyor

Premier Lig’de sezona müthiş bir giriş yapan Liverpool’un serisi Crystal Palace deplasmanında noktalandı.

Selhurst Park’ta oynanan karşılaşmada Palace, Kırmızılar karşısında 2-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Premier Lig'de tek yenilgisi olmayan takım olarak yoluna devam eden Crystal Palace, sezon başında Community Shield’da da mağlup ettiği Liverpool’un ligdeki nağmağlup serisini sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool İstanbul'a moral bozukluğuyla gelecek.