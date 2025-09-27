Liverpool eski Liverpool değil! Galatasaray'a yaralı geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Liverpool'un Premier Lig'e harika başlangıcı Crystal Palace deplasmanında son buldu. Salı günü Galatasaray ile karşılacak kırmızılar Londra'da 2-1 kaybetti. Ligun tek yenilgisiz takımı kalan Palace ise sezon başındaki Community Shield'den sonra Liverpool'u bir kez daha dize getirdi.

Selhurst Park’ta oynanan karşılaşmada Palace, Kırmızılar karşısında 2-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Premier Lig'de tek yenilgisi olmayan takım olarak yoluna devam eden Crystal Palace, sezon başında Community Shield’da da mağlup ettiği Liverpool’un ligdeki nağmağlup serisini sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool İstanbul'a moral bozukluğuyla gelecek.

