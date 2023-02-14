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İngiliz devlerini Türkiye depremi birleştirdi. Kazanan Liverpool oldu

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki Merseyside derbisinde iki ezeli rakip Liverpool ile Everton, kozlarını paylaştı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 01:03
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Liverpool Everton'u 2-0 yendi

İngiliz devlerini Türkiye depremi birleştirdi. Kazanan Liverpool oldu
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FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

İki takım futbolcularının maçta giydiği formalar açık artırma ile satılacak ve geliri Türkiye'deki depremzedelere bağışlanacak.

İngiltere'deki Merseyside derbisinde iki takımı Türkiye'deki deprem felaketi bir araya getirdi. Ligde son olarak Wolverhampton'a 3-0 yenilen Liverpool, evinde Arsenal'ı 1-0 yenen Everton'ı ağırladı. Karşılaşma öncesi yapılan açıklamada; iki takım futbolcularının maç formalarının açık artırmaya sunulacağı ve gelirinin Türkiye'deki depremzedelere bağışlanacağı duyuruldu.

İKİ GOLLE NAKAVT ETTİLER
Liverpool, baştan sona her istatistik ve parametrede üstün götürmeyi başardığı mücadelede rakibini iki golle mağlup etti. Kırmızıları öne geçiren golü 36. dakikada Muhammed Salah kaydederken, skoru belirleyen gol ise 49'da Cody Gakpo'dan geldi.

LIVERPOOL RAKİP KALEYİ ABLUKAYA ALDI
Karşılaşmaya kendi taraftarının önünde tempolu ve hızlı başlayan takım Liverpool oldu. Son karşılaşmada aldığı yenilgiyi telafi etmek isteyen Kırmızılar, maç boyunca Everton kalesine 12 şut çekti. Bu şutlardan isabetli olan 5 şutun 2'si ise ağlarla buluştu.

EVERTON SADECE 1 İSABETLİ ŞUT ATTI
Deplasmanda etkili bir futbol oynamaya çalışan Maviler, yani Everton ise bir türlü istediği oyun baskınlığına erişemedi. Topla oynamada %39'da kalan Everton, 90 dakika içerisine yalnızca 1 isabetli şut sığdırabildi. Hanesine 3 puanı yazdıran Liverpool üst sıralara doğru tırmanışını sürdürürken, Everton ise düşme hattından çıkamadı.

LIVERPOOL, NEWCASTLE'A KONUK OLACAK
Liverpool, gelecek hafta Newcastle'a konuk olacak. Everton ise kendi sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

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