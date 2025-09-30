Liverpool, Galatasaray'ı mağlup etti: Son dakikada kırmızı kart çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak olan maç, TRT 1'den yayınlanacak.

Bu mücadele öncesinde iki kulübün 19 yaş altı takımları (U19), UEFA Gençlik Ligi'nde karşı karşıya geldi.

1. dakikada Ahmed Kareem'in attığı golle öne geçen Liverpool, 20. dakikada Joshua Lambie ile farkı ikiye çıkardı.

90+5.dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Yasin, direkt kırmızı kart gördü.

Maçı 2-0 kazanan Liverpool, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. İngiliz ekibi ilk maçında Atletico Madrid'le 0-0 berabere kalmıştı.

İlk maçında Eintracht Frankfurt'a 4-0 mağlup olan Galatasaray U19 takımı, henüz puanla tanışamadı.

"İKİNCİ YARIDA OYUNA BİZ HAKİMDİK"

Maçın ardından açıklama yapan U19 Takımı Teknik Direktörü Sedat Debreli, oyuncu gelişimine odaklandıklarını söyledi.

Debreli, "Bunlar bizim için inanılmaz tecrübeler. Buralarda oynamak, buralarda bulunmak önemli. Avrupa arenası her zaman bambaşkadır. İkinci yarıda oyuna hakim olan bizdik. Demek ki biz de buralarda varız, buralarda oynayabiliyoruz. Onların burada tecrübe kazanması, boy göstermesi çok değerli" dedi.

