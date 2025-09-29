Liverpool Galatasaray'ın şifresini tanıdık isimden almış

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Premier Lig lideri Liverpool'u yarın Rams Park'ta ağırlayacak.

Dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, karşılaşmanın çok zor geçeceğine değinerek Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğuna vurgu yaptı.

“VAN BRONCKHORST’TAN FAYDALANIYORUM”

Arne Slot, Türk futbolunu yakından tanıyan Giovanni van Bronckhorst’tan sık sık görüş aldığını belirterek, "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu bilen birisi. Galatasaray oyuncuları benden daha iyi tanıyor. Ondan her maçla ilgili fikir alıyorum. Bu maç için de görüşlerinden faydalandım. Beşiktaş ile kupa kazanmışlardı. Onun için de güzel bir anı. Galatasaray'ın Frankfurt maçını izledim. Aslında çok şanssızlardı. Çok gol kaçırdılar. Frankfurt'un biraz kalitesini göstermesiyle kazandı. Aynı maç tekrar oynansa 5 golle kaybetmezlerdi.” ifadelerini kullandı.

“DURAN TOPLAR FUTBOLUN YENİ GERÇEĞİ”

Liverpool’un bu sezon duran toplardan fazla gol yediğini belirten Slot, “Geçen sezon çok daha iyiydik. Bu sezon duran toplardan 4 gol yedik. Premier Lig’de duran toplarla maç da kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Futbol gittikçe duran top oyununa dönüşüyor. Galatasaray da bu konuda çok güçlü. Biz de duran toplara ekstra hazırlanmak zorundayız” diye konuştu.

“PALACE İLE GALATASARAY FARKLI”

Crystal Palace mağlubiyetini de değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, “Palace kontrataklarla başarılı oldu ama Galatasaray bambaşka bir takım. Mental olarak çok güçlüler, bizim için çok zor bir rakip olacak” diyerek sözlerini tamamladı.