Liverpool Hugo Ekitike transferinde sona yaklaştı: Rekor teklif!

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Liverpool Hugo Ekitike transferinde sona yaklaştı: Rekor teklif!

Premier Lig devi Liverpool, Eintracht Frankfurt forması giyen Fransız forvet Hugo Ekitike’nin transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Eintracht Frankfurt forması giyen Fransız forvet Hugo Ekitike’nin transferi için anlaşma zemini oluşturdu.

The Athletic’in haberine göre taraflar prensipte el sıkıştı ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

EKITIKE TRANSFERİ FRANKFURT'UN YENİ REKORU OLABİLİR

Anlaşma kapsamında yer alan tüm bonus maddelerinin devreye girmesi durumunda, Ekitike'nin transferi Frankfurt tarihinin en yüksek bedelli satışı olabilir. Mevcut rekor, 2023 yılında Randal Kolo Muani’nin 95 milyon Euro’ya PSG’ye transferi ile kırılmıştı.

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