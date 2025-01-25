Liverpool, Ipswich'i 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü

Liverpool, Anfield'da Ipswich'i rahat bir oyunla 4-1 mağlup ederek zirvedeki altı puanlık farkını korudu. Gakpo'nun iki gol attığı maçta Salah ve Szoboszlai de fileleri havalandırarak, kırmızılıları şampiyonluk yolunda bir adım daha ileri taşıdı.

LİVERPOOL’UN ÜSTÜN PERFORMANSI

Ipswich karşısında etkili başlayan Liverpool, daha ilk yarıda işi bitirdi. 11. dakikada Konate'nin ara pasıyla topla buluşan Szoboszlai, kaleciyi avlayarak skoru 1-0 yaptı. Ardından Salah, 35. dakikada dar açıdan müthiş bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikalarında, Szoboszlai'nin şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Gakpo, skoru 3-0’a taşıdı.

İkinci yarıda temposunu düşüren Liverpool, Gakpo’nun 66. dakikada attığı şık kafa golüyle durumu 4-0’a getirdi. Maçın son anlarında Jacob Greaves’in köşe vuruşundan gelen kafa golü, Ipswich adına teselli oldu.

SALAH VE GAKPO YILDIZLAŞTI

Liverpool’da Salah, bu sezon Anfield'da attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ederken, Gakpo’nun da form grafiği dikkat çekiyor. Son altı maçta beş gol atan Hollandalı yıldız, takımına büyük katkı sağladı. Teknik direktör Arne Slot, son dakikalardaki savunma hatalarından memnun olmasa da takımının genel performansını överek, “Çalışma tempomuz izlemeye değer,” dedi.

IPSWİCH'İN MÜCADELESİ

Son iki maçında Manchester City ve Liverpool’a toplamda 10 gol yiyen Ipswich, zorlu bir fikstürden geçiyor. Ancak taraftarlar, özellikle ikinci yarıdaki dirençli oyunla umut buldu. Şimdi, kümede kalma yarışındaki doğrudan rakiplerinden Southampton ile oynayacakları kritik maça odaklanacaklar.