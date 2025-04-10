Liverpool, Japonya yolcusu

Japonya 1. Futbol Ligi'nden (J1) yapılan açıklamaya göre, Liverpool 20 yıl sonra ilk kez Japonya'da sahaya çıkacak. Buna göre İngiliz ekip, uluslararası hazırlık maçı kapsamında Yokohama F. Marinos'a deplasmanda rakip olacak.

JAPONYA'DA OYNANACAK

30 Temmuz'daki maç başkent Tokyo'nun doğusundaki Yokohama'da bulunan 72 bin koltuk kapasiteli Nissan Stadyumu'nda yapılacak. Arne Slot teknik yönetimindeki Liverpool, 26 Temmuz'da Hong Kong'da AC Milan ile oynayacağı maç sonrası Japonya'ya gidecek. Japonya Milli Takımı'nın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Wataru Endo, Liverpool'da forma giyiyor.

Eski İngiliz futbolcu Steve Holland yönetiminde Yokohama F. Marinos, henüz 9. haftası oynanan J1 liginde 8 puanla 17. sırada yer alıyor

Liverpool, 2005 FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Sao Paulo ekibine 1-0 yenilmişti. 18 Aralık 2005'teki bu karşılaşma, İngiliz ekibin Japonya'da oynadığı son maç olmuştu.