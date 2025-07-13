Liverpool Jota'sız ilk kez sahaya çıktı: Nunez'den duygusal mesaj!

İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Preston ile oynadı.

Karşılaşmanın başlama vuruşundan önce trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota için iki ekip de orta yuvarlakta saygı duruşunda bulundu.

Conor Bradley'nin 33'üncü dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Liverpool, ikinci yarıya da hızlı başladı. Savunmanın hatasından yararlanan Darwin Nunez kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi ve golü Diogo Jota'nın imza sevinciyle kutladı.

Preston 83'te Liam Lindsay'nin golüyle farkı 1'e indirdi. 5 dakika sonra bu gole cevap veren Gakpo skoru tayin etti ve Liverpool sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleye Darwin Nunez'in gol sevinci damga vururken Uruguaylı forvet sosyal medya hesabından gol sevincini paylaşarak "Bugün benimle birlikte kutladığını biliyorum." sözleriyle Jota'yı andı.