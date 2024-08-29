Liverpool Juventus'un yıldızını kaptı

Kaynak: AA
Liverpool Juventus'un yıldızını kaptı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalya'nın Juventus takımından Federico Chiesa'yı kadrosuna kattı.

Liverpool Kulübü, 26 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Chiesa ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslarla 12,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Chiesa ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kariyerine Fiorentina'da başlayan Chiesa, 2020'den bu yana görev yaptığı Juventus'ta 2 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupa zaferleri yaşadı. Siyah-beyazlı takımda 131 maça çıkan İtalyan futbolcu, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

Chiesa, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştığı İtalya Milli Takımı'nda ise 51 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

whatsapp-image-2024-08-29-at-16-33-35-3.jpeg

whatsapp-image-2024-08-29-at-16-33-35-2.jpeg

Son Haberler
Fenerbahçe'nin Maximin planı! Yılbaşında bonservis harekatı
Fenerbahçe'nin Maximin planı
2 bin polis onu arıyor. Kendisini “Kainatın sahibi” sanıyor
2 bin polis onu arıyor
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Erdoğan'a güven mektubu
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
Aracını tamirden almak isterken dehşeti yaşadı
Aracını tamirden almak isterken dehşeti yaşadı