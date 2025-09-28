Liverpool kaptanı Van Dijk'tan Galatasaray uyarısı!

Kaynak: Haber Merkezi
Crystal Palace'a deplasmanda 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından konuşan Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi takıma uyarılarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray salı günü Liverpool'u ağırlayacak. Premier Lig'de dün Crystal Palace'a deplasmanda 2-1 kaybeden Liverpool'da gözler Galatasaray maçına çevrildi.

'TÜRKİYE'DE BİZİ ÇOK ZORLU BİR KARŞILAŞMA BEKLİYOR'

Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk, Crystal Palace karşısında yenilmezlik serilerinin sona ermesi hakkında konuşarak, "Şu anda en önemli mesele sakinliğimizi korumak. Bunu defalarca dile getirdim: Ne aşırı sevinmek ne de fazla üzülmek doğru. Sadece çalışmaya odaklanmalı ve dışarıdaki seslere kulak asmamalıyız. Kaygılanacak bir durum görmüyorum ama önümüzde salı günü Türkiye’de Galatasaray’a karşı oynayacağımız çok zorlu bir karşılaşma var. O maça kadar hızlıca toparlanmalı ve en iyi şekilde hazırlanmalıyız.”dedi.

