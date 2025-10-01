Liverpool kayyum onayıyla antrenman yaptı

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool, cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.
LIVERPOOL KASIMPAŞA TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPTI
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan Can Holding ve Ciner Grup çatısı altında faaliyet gösteren toplam 18 şirket arasında yer alan Kasımpaşa SK'nın tesislerini kullandı.
Yoğun tempoda geçen maç sonrası yenileme antrenmanı yapan Kırmızılar bugün Liverpool'a dönecek.