Liverpool kesmedi, Galatasaray dev prim için gözünü o maça dikti

Liverpool zaferinin ardından soyunma odasına giren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın Beşiktaş maçına odaklanmasını istedi ve yeni prim sözü verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Tarihi başarının ardından Galatasaray yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi.

Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı.

Takıma yeni bir söz verilirken, Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.

Yönetim, "Beşiktaş’ı yenip 8’de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz" ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.

