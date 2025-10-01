Liverpool kesmedi, Galatasaray dev prim için gözünü o maça dikti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Tarihi başarının ardından Galatasaray yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi.

Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı.

Liverpool'a 'dur' diyen Uğurcan Çakır için flaş açıklama: Aklımızdan geçmezdi

Takıma yeni bir söz verilirken, Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.

Yönetim, "Beşiktaş’ı yenip 8’de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz" ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.

Yorumcular dev maçı değerlendirdi: Manchester City o kadar da korkutucu gelmiyor!

UEFA listeyi güncellendi: Ülke puanına Galatasaray etkisi

İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!

Hem manevi hem maddi! Galatasaray ihya oldu