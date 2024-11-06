Liverpool, Leverkusen'i kevgire döndürdü

Liverpool’un Şampiyonlar Ligi serüvenindeki yenilmezliği, eski yıldızı Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'iyle oynanan maçta da devam etti. Anfield'a teknik direktör olarak dönen Alonso, Liverpool'un Luis Diaz'ın üç golüyle sonuçlanan etkileyici performansına tanık oldu. Liverpool, ilk yarıda zorlanmasına rağmen, ikinci yarıda vites artırarak maçı 4-0’lık net bir galibiyetle tamamladı.

Alonso, Liverpool’da forma giydiği yıllarda taraftarın sevgisini kazanmış ve özellikle 2005'teki Şampiyonlar Ligi zaferiyle hatırlanan bir isim. Yaz döneminde Jurgen Klopp’un halefi olarak Liverpool’a döneceği söylentileri dolaşırken, Alonso Almanya’da kalmayı tercih etmişti. Ancak Liverpool, ilk yarıda Leverkusen'in sakin ve kontrollü oyununa karşı zorlandı. İkinci yarıda ise Anfield'ın ünlü baskısı ve Liverpool'un yükselen temposu, Leverkusen’i zayıflattı.

Liverpool'un ilk golü 61. dakikada Luis Diaz’ın Lukas Hradecky’nin üzerinden aşırdığı şık bir vuruşla geldi. Bu gol, maçın kilidini açarken iki dakika sonra Cody Gakpo, Salah'ın ortasını değerlendirerek ikinci golü kaydetti. Diaz, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı ve maçın bitimine yakın, Nunez’in bloklanan şutundan dönen topu tamamlayarak hat-trick yapmayı başardı. Kolombiyalı futbolcu, Liverpool için ilk kez üç gol birden attığı gecede, Anfield’da unutulmaz bir performansa imza attı.

Liverpool, bu galibiyetle yeni Şampiyonlar Ligi formatında 4 maçta topladığı 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Bu güçlü performans, Alonso’nun Anfield’daki duygusal dönüşünü gölgede bırakarak Liverpool'un Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha kanıtladı.