Liverpool liderlik koltuğuna oturdu

Liverpool, Molineux Stadyumu’nda Wolverhampton Wanderers’ı 2-1 mağlup ederek Premier Lig’de zirveye yerleşti. Arne Slot’un öğrencileri, Ibrahima Konate ve Mohamed Salah’ın golleriyle galibiyete uzanırken, Gary O’Neil’in Wolves’u Rayan Ait-Nouri’nin golüne rağmen mağlubiyetten kurtulamadı.

Maçın ilk dakikalarında Wolves, topa sahip olma oranıyla dikkat çekti ve Liverpool’a karşı üstün bir oyun sergiledi. Ancak, Liverpool’un kalitesi zamanla kendini gösterdi. Dominik Szoboszlai’nin şutu, Wolves kalecisi Sam Johnstone tarafından kurtarılsa da, Liverpool açılış golünü bulmakta gecikmedi. Darwin Nunez’in hastalığı nedeniyle sahada yer alamaması, eski takımı Wolves’a karşı mücadele eden Diogo Jota’nın sahneye çıkmasına vesile oldu. Jota’nın ortasında Ibrahima Konate, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

İkinci yarının başlarında Mohamed Salah, Mario Lemina’nın hatalı pasını değerlendirip kaleyi boş bulmasına rağmen şutunu dışarı attı. Bu pozisyonun ardından Rayan Ait-Nouri, Wolves adına eşitliği sağladı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Nelson Semedo’nun, Jota’ya yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Mohamed Salah, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek Liverpool’u tekrar öne geçirdi.

Maçın geri kalanında oyun dengede geçse de Liverpool skoru korumayı başardı ve üç puanı hanesine yazdırarak Premier Lig’de zirveye yerleşti.

Liverpool’un bu galibiyeti, yeni menajerleri Arne Slot yönetiminde altı maçta beşinci galibiyetleri oldu ve taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.