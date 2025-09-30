Liverpool maçı öncesi Okan Buruk'tan şaşırtan Salah açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool ile oynayacakları dev karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

ROTASYON VE SALAH DETAYI

Liverpool'un rotasyon kararını değerlendiren Okan Buruk, “Rakibimizin üç günlük dinlenme süresi vardı. Salah’ın oynamaması dışında büyük bir rotasyon yok. Bunun haberini de önceden almıştık ve analizlerimizi buna göre yaptık.”

GAKPO'YA ÖNLEM İÇİN SİNGO TERCİHİ

Sağ bekte Singo ile maça başlayacaklarını açıklayan Buruk bu tercihi “Gakpo’ya karşı defansif anlamda güçlü olması bizim için önemli” sözleriyle açıkladı. Deneyimli teknik adam her oyuncunun ilk 11 oyuncusu olduğunu ifade ederek önceki maça göre beş değişiklik yaptıklarını hatırlattı.

"MAÇ BAŞLANGICI ÖNEMLİ OLACAK"

Liverpool’un son dakikalarda maçı koparabilen bir takım olduğuna dikkat çeken Okan Buruk, duran topların önemine de vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bizim de boy ortalamamız yüksek. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Oyuncularımı çok motive gördüm. Atmosferle birlikte maça başlangıcımız çok önemli olacak.”

“ŞANSSIZLIKLARI İLK MAÇTA BIRAKTIK”

Buruk, ilk maçta yaşanan ağır mağlubiyeti geride bıraktıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Rakibimizin eksiklerine iyi çalıştık. Gerisi artık oyuncularımızın performansına kalıyor. İlk maçta bütün şanssızlıkları bırakmışızdır, inşallah burada kazanan taraf olmak istiyoruz.”