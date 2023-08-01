Liverpool Mbappe'yi transfer edecek mi? Jurgen Klopp açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un teknik direktörü Jurgen Klopp, Kylian Mbappe’yi kiralayacaklarına dair çıkan iddialara yanıt verdi.

Klopp, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Bunlara gülüyoruz. Çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ancak ekonomik olarak bu Transfer çok zor. Haberle ilgili bir şey diyemem. Kulüpten birinin bana söylemeden sürpriz yapmak istemesi mümkün ama burada olduğum süre boyunca böyle bir şey yaşanmadı" ifadelerine yer verdi.

İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Liverpool’un, PSG’de kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe’yi kiralamak için girişimlere başladığını iddia etmişti.