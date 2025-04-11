Liverpool, Mohamed Salah'ın sözleşmesini uzattı

Kaynak: DHA
Liverpool, Mohamed Salah'ın sözleşmesini uzattı

İngiliz ekibi Liverpool, Mohamed Salah’ın sezon sonunda sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Liverpool, Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah’ın sözleşmesini uzattı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli kanat oyuncusunun ismi birçok takımla anılmıştı. İngiliz ekibi, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla Salah’ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 45 maça çıkan Salah, 32 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Mısırlı futbolcu, Premier Lig’de de attığı 27 golle gol krallığında birinci sırada yer alıyor. İngiliz ekibine 2017 yılında imza atan Salah, 394 maçta takımının formasını giyip, 243 gol atma başarısı gösterdi.

SALAH: BURADA FUTBOLUN TADINI ÇIKARIYORUM

Kariyerinin en iyi yıllarını Liverpool’da geçirdiğini belirten Mohamed Salah, “Elbette çok heyecanlıyım. Şimdi harika bir takımımız var. Eskiden de harika bir takımımız vardı. Ama imzaladım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu ve futbolun tadını çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim" diye konuştu.

“UMARIM GELECEKTE DAHA FAZLA KUPA KAZANIRIZ”

Liverpool taraftarlarına da seslenen Salah, “Burada olmaktan çok, çok mutluyum. Buraya imza attım çünkü birlikte birçok büyük kupa kazanabileceğimize inanıyorum. Bizi desteklemeye devam edin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım gelecekte daha fazla kupa kazanırız" ifadelerini kullandı.

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