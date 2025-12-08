Bu sezon aldığı kötü saha sonuçlarıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da Muhammed Salah'ın hafta için yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son 3 maçta yedek bırakılan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, hem Arne Slot'u hem de kulüp yönetimini hedef alan açıklamalarıyla Liverpool'daki mevcut krizi daha da büyütmüştü.

Salah'ın açıklamalarından sonra Liverpool'un nasıl bir karar alacağı merak konusu olurken bugün Inter ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için yapılan son antrenmana çıkan Mısırlı yıldız, buna rağmen kafile kadrosunda yer almadı. Slot'un Liverpool yönetiminin de desteğini alarak Salah'ı bu maçta takımın dışında bırakma kararı aldığı ifade edildi.

Liverpool'un 19 kişiden oluşan Inter maçı kamp kadrosu şöyle:

Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.