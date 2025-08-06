Osimhen'de gol yiyen Al Hilal sonunda bir forvet buldu

Yaz transfer döneminde forvet transferi için Osimhen'e servet teklif eden Al Hilal, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'ı seçmesi sonucu transferde hedef değiştirmişti. Al Hilal, Osimhen'in alternatifi olarak gündemine aldığı Darwin Nunez'in transferinde mutlu sona yaklaştı.

Premier Lig devi Liverpool yıldız golcüsü Darwin Nunez'i, Al Hilal'e satmaya hazırlanıyor. The Athletic'in haberine göre; taraflar, 53 milyon euro artı bonuslar içeren sözlü anlaşmaya vardı.

TRANSFER HENÜZ RESMİLEŞMEDİ

26 yaşındaki Uruguaylı forvetin, Al Hilal ile görüşmelere başladığı ve önerilen şartları kabul etmeye sıcak baktığı belirtildi. Ancak resmi imzalar henüz atılmadı. Liverpool, oyuncusuna Suudi ekibiyle görüşme izni verirken, anlaşmanın tamamlanması halinde Nunez’in Al Hilal’in Almanya’daki kampına katılması bekleniyor.

LİVERPOOL, AL NASSR'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz Ocak ayında Al Nassr’ın yaptığı yaklaşık 70 milyon euroluk teklifi reddeden Liverpool, o dönem sezona odaklanmak adına Nunez’i bırakmak istememişti. Ancak yeni sezona girilirken bu kez görüşmelere yeşil ışık yakıldı.

MILAN DEVREDEYDİ AMA ŞARTLARI KARŞILAYAMADI

Serie A devi Milan da Nunez’i kadrosuna katmak istese de Al Hilal’in sunduğu teklifle yarışamadı. Suudi temsilcisinin cazip teklifi, oyuncunun kararında belirleyici oldu.

LİVERPOOL’UN NUNEZ YERİNE TAKVİYE PLANI HAZIR

2022 yılında Benfica’dan 100 milyon euroya transfer edilen Darwin Nunez, Liverpool formasıyla üç sezonda 40 gol attı. Ancak 2024-25 sezonunda sadece 8 Premier Lig maçına ilk 11’de başladı.

Liverpool ise bu yaz transfer döneminde atağa kalktı. Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong, Bournemouth’tan Milos Kerkez ve Frankfurt’tan Hugo Ekitike’yi kadrosuna katan İngiliz devi, Newcastle United’ın yıldızı Alexander Isak için yaptığı 110 milyon sterlinlik teklifte ise ret cevabı aldı.

Kırmızılar, Diaz ve Nunez'in satışından elde ettiği gelirle Alexander Isak transferini bitirmeye çalışacak.