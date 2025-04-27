Liverpool Premier Lig'de şampiyon oldu

Kaynak: AA
Liverpool Premier Lig'de şampiyon oldu

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 34. hafta karşılaşmasında Liverpool, evinde Tottenham'ı 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Anfield'daki müsabakada Tottenham, İngiliz forvet Dominic Solanke'nin 12. dakikada attığı golle önce geçti, ancak sadece 4 dakika sonra Kolombiyalı forvet Luis Diaz, topu filelerle buluşturdu ve Liverpool eşitliği yakaladı.

Alexis Mac Allister'ın 24. dakikada uzak mesafeden attığı golle 2-1 öne geçen "Kırmızılar", Hollandalı forvet Cody Gakpo'nun 34. dakikadaki golü sonrası soyunma odasına 3-1 önde gitti.

FARKLI BİR SKOR

63. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ağları bulan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, skoru 4-1'e getirdi.

Tottenham'ın İtalyan defans oyuncusu Destiny Udogie, 69. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi karşılaşmanın skorunu belirledi: 5-1.

Liverpool, bu galibiyetle 82 puana ulaşarek bitime 4 hafta kala sezon şampiyonluğunu garantiledi. Tottenham ise 37 puanla 16. sırada bulunuyor.

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