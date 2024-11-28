Liverpool, Real Madrid'i 2-0'la geçti... Arda Güler ise bir ilke imza attı

Liverpool bu sonuçla 5'te 5 yaptı. İngiliz ekibinin gollerini gollerini 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada ise Cody Gakpo atarken, Real Madrid'de Kylian Mbappe Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltı kaçırdı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ise ilk kez Devler Ligi'nde 11'de maça başladı. Arda Güler sahada 57 dakika kaldı. Diğer yandan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, 1-0 geriye düştüğü maçta Monaco'yu 3-2 mağlup etmeyi başardı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Sturm Graz - Girona: 1-0

Kızılyıldız - Stuttgart: 5-1

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk: 3-2

Aston Villa - Juventus: 0-0

Monaco - Benfica: 2-3

Bologna - Lille: 1-2

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund: 0-3

Celtic - Club Brugge: 1-1

Liverpool - Real Madrid: 2-0