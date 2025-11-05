Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyen mücadelede Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

ARDA GÜLER 81 DAKİKA FORMA GİYDİ

Arda Güler'in 81 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Liverpool 61. dakikada Alexis McAllister'ın kafa golüyle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

REAL MADRID İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla Kırmızılar puanını 9'a yükseltirken Devler Ligi'nde ilk yenilgisini alan Real Madrid de 9 puanda kaldı.

TRENT ALEXANDER ARNOLD'A YOĞUN TEPKİ

Dev maçta dikkat çeken bir başka detay ise Arda Güler yerini Trent Alexander Arnold'a bıraktığında Anfield tribünlerinden yükselen ıslık sesleri oldu.

Altyapısından yetişip büyük başarılara imza attığı Liverpool ile sözleşme yenilemeyerek yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılan İngiliz sağ bek Trent Alexander Arnold, kendi şehrinde yoğun tepkiyle karşılaştı.